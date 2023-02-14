Muğla’dan deprem bölgesine 600’üncü TIR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde açtığı yaraların kapatılması amacıyla başlatılan yardım kampanyaları aralıksız devam ediyor. Muğla Valiliği koordinesinde başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde deprem bölgesinde yapılan yardım çalışmaları ve Muğla’ya tahliye edilen vatandaşlara yönelik hizmetlerin değerlendirildiği AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda kurum amirleri tarafından deprem bölgesine yapılan yardımlar ve deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi.

13 Şubat itibariyle, Muğla’dan deprem bölgesinde 503 araç ve 2 bin 657 personel ve gönüllünün görev aldığı, ayrıca il genelinde toplanan battaniye, kuru gıda, bakliyat, giyim, ısıtıcı, su, hijyen malzemesi, yatak, yorgan, çadır, jeneratör, seyyar wc/banyo, konteyner, yakacak ve uyku tulumunun bulunduğu toplam 600 tır yardım malzemesi bölgeye karayoluyla, sivil gemilerle, askeri gemilerle ve askeri uçaklarla sevk edildiği belirtildi.

Muğla’nın tüm ilçelerinden vatandaşların bağışladığı yardımların sürekli olarak deprem bölgesine sevk edildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, katkıda bulunan hayırsever vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, STK’lara, iş insanlarına, esnaflara, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız çalışan personele ile emeği geçenlere teşekkür etti.