Muğla’dan deprem bölgesine 145 Yardım tırı gönderildi

Depremin ardından başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde Muğla Valiliği Koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliği ve dayanışma içerisinde 145 yardım tırı karayolu ve askeri gemilerle deprem bölgesine gönderildi.

Depremden etkilenen vatandaşlara Muğla’dan yapılacak olan yardımların, arama kurtarma, destek ekiplerinin ve çalışmaların koordine edilmesi için yapılan Muğla İl AFAD Koordinasyon Kurulu toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla’da yapılan çalışmalar hakkında kurum müdürlerinin bilgi verdiği toplantıda, yardımların deprem bölgesine sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırılması, Muğla ilinden afetzedelerin konaklama ihtiyaçları konusunda koordineli bir şekilde gerekli çalışmanın yapıldığı ifade edildi.

Bölgeden gelen öncelikli ihtiyaçlara göre hazırlanan yardım paketleri tırlara yüklendi. Muğla’dan Şimdiye kadar 145 yardım tırı bölgeye sevk edildi.

8 Şubat 2023 itibarı ile deprem bölgesine 4 Arama Kurtarma Aracı, 19 Ambulans, 15 Treyler, 33 Eskavatör, 2 Mini Ekskavatör, 9 Kepçe, 1 Greyder, 2 Vinç, 3 Karavan, 28 Kamyon, 6 Kamyonet, 3 Kamyon WC, 30 Pikap, 3 DMA, 6 Su İkmal Aracı, 8 Otobüs, 2 Yönetim Aracı, 13 Arazöz, 1 İMA, 3 Mobil Baz İstasyonu, 21 Özel Hizmet Aracı, 1 4x4 jeep, 7 Minibüs, 10 Tır, 1 Mutfak Tırı, 1 Küçük Mutfak 1 İkram Aracı, 1 Oto Kurtarıcı, 41 Diğer Hizmet Aracı olmak üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 275 araç ve 695 personel ile 256 gönüllünün bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Depremin ilk anından itibaren Muğla’lı hemşerilerimizin dayanışma ruhuyla hareket ettiğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı ,” Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere rağmen her zamankinden daha fazla kenetlenerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle ve vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yardımlarımızı depremzedelere sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırma gayreti gösterildiğini, bugüne kadar 145 tır yardım malzemesinin deprem bölgesine karayolu ve askeri gemilerle sevk edildiğini” ifade etti.

"Teşekkürler Muğla"

Vali Orhan Tavlı,” Bugüne kadar Muğla’dan deprem bölgesine gönderilen tüm ayni yardımlar için katkıda bulunan hayırsever Muğlalı hemşerilerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza, esnaflarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla duyduğu memnuniyetini” dile getirdi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Vali Yardımcısı ve Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla İl Defterdarı Tahir Bayındır, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Veysel Güner, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir 3. Bölge Müdürlüğü temsilcisi Hakkı Doğan, Devlet Su İşleri 213. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla Müdürü Ufuk Tepe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Vekili Özay Figen Gökdağoğlu Karayolları 26. Şube Müdürlüğü Trafik Güvenliği Mühendisi Bülent Özkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Süleyman Özdemir ve Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci katıldı.