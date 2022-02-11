Muğla’daki zincirleme kazada hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas-Bodrum karayolunda kırmızı ışıkta duramayan tırın 5 araca çarptığı kazada ağır şekilde yaralanan Sabri Saraçoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Milas’ın Meşelik Mahallesi Adabükü Kavşağında meydana geldi. Ersan K. idaresindeki 48 AET 813 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile çarptı. Süratli bir şekilde otomobillerle çarpışan tır 5 otomobili önüne katarak sürüklemeye başladı. Refüje çıkan tır, güçlükle durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayında ambulans, itfaiye ekibi, jandarma ve trafik polisleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan 7 kişi Milas ve Bodrum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Savaş alanına dönen kazada 2 otomobil kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bodrum - Milas karayolu trafiğe kapatılırken yaklaşık 3 km araç kuyruğu oluştu. Otomobillerin ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Tır sürücüsü Ersan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşam savaşını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki iş insanı Sabri Saraçoğlu, Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Saraçoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesinin memleketi İzmir’de toprağa verileceği bildirildi.