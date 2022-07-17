Muğla’daki teknik lise TEKNOFEST’te iki elektrikli araçla yarışacak

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eski adıyla Endüstri Meslek Lisesi) öğretmen ve öğrencileri 2022-TEKNOFEST Liselerarası Elektrikli Araç yarışlarına bu sene 2 elektrikli araçla katılacak. Geçtiğimiz yıl MUTEG EA Takımı Gale48 (Sincap) isimli elektrikli araçla yarışmada Kurul Özel Ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl meslek lisesi ekibi hedefi büyüttü. Muğlalı öğretmen ve öğrencilerin 6 aylık çalışmalarının ardından Mocan48 ve geliştirilen Gale48 isimli araçlar 19-24 Temmuz’da İzmit Körfez Pisti’nde yarışacak.

Yarışmaya MUTEG EA ve MUĞLA EA olmak üzere 2 takım halinde katılacak Muğla ekibinin ilk aracının ismi olsan Gale48 ise yöresel dilde sincap anlamına gelirken, araç yeşil renkte ve doğa, orman dostu olarak dikkat çekiyor. Mocan48 isimli ikinci araç ise öğrenciler için duygusal bir anlam taşıyor. Çocuklar, araca 2 yıl önce amansız bir hastalığa yakalanarak kaybettikleri öğretmenleri Ahmet Mocan’ın soyismini verdiler. Öpretmenlerine vefa örneği sunan öğrenciler aynı zamanda mavi renkte olan aracın da Muğla’nın mavi denizlerini temsil ettiğini belirtti.

Yarışmaya katılan öğrencilere danışmanlık yapan Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Ali Uzun; "6 ayda 2 ayrı araç hazırlayarak bütün elemeleri geçtik ve finallerde yarışmaya hak kazandık. Muğla’mızı ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Araçlarımız mavi ve yeşil. Biri Muğla’nın mavisi, diğeri ise yeşili. Yanan ormanlarımız nedeniyle belirli kısımlarını siyaha boyadık" dedi.

Danışmanlığını Ali Uzun ile Murat Erduran’ın yaptığı Muğla EA Takımı, Yakup Tuna kaptanlığında Yiğit Can Özcan, Uğurcan Köseoğlu, Yiğit Gökbel, Taylan Çakmak, Mert Göztepe, Uygar Duran isimli öğrencilerden oluşuyor. Muteg Ea takımı ise Mesut Yeşilmenderes ile Çağlar Seyfi danışmanlığında, İsmail Hakkı Erten kaptanlığında, Polat Işıloğlu, Ayberk Köroğlu, Cahit Aral, Baran Avcı, Osman Barut isimli öğrencilerden oluşuyor.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamit İzdaş; "3 yılda Türkiye’nin en iyi okullarından biri haline geldik. Bu başarı tüm kente aittir. Kentin bu başarıyı sahiplenmesi, bunu kalıcı hale getirecektir. Öğretmen ve öğrencilerimizin emek harcadığı bu süreçte bizlere destek olan, yol açan Sayın Valimiz Orhan Tavlı başta olmak üzere il ilçe müdürlerimiz ile Menteşe Belediyemize ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.