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Muğla’daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınırken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

MUĞLA 12.08.2021, 20:21
Muğla’daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınırken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Çayboyu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge müdürlüğü yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından alevler vatandaşların da çabaları ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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