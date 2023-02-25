Muğla’daki okullara 4 bin 818 depremzede öğrencinin kaydı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen toplam 11 ilden Muğla’nın 13 ilçesine yaklaşık 40 bin depremzede vatandaş kamu, özel sektör ve aileler tarafından ağırlanırken, bu ailelerin çocuklarının okul kayıtları da devam ediyor.

24 Şubat tarihi itibari ile Muğla’nın 13 ilçesine kayıt yaptıran depremzede öğrenci sayısı 4 bin 818’e ulaştı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede kurulan ‘Eğitim Danışma’ masalarında, deprem bölgesinden gelen ailelere, eğitim konusunda rehberlik ve yönlendirme çalışmaları yapılıyor. Eğitim Danışma masalarında görevli personel tarafından her bir veliye ulaşılarak süreç hakkında bilgi verilirken, afet bölgelerinden gelerek Muğla’da misafir edilen 4 bin 818 öğrenci, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kendilerine en uygun okullara yerleştirildi.

‘Doğal Afet Nedeniyle Nakil’ seçeneği çerçevesinde, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı afetzede öğrencilerin nakilleri, yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın il veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapıldı. Ortaöğretim düzeyinde eğitim gören afetzede öğrenciler ise il/ilçe nakil komisyonlarınca kendilerine en uygun okullara yerleştirilmeleri sağlandı.

Depremzede öğrencilerin ders kitapları ve okul kıyafetlerinin temini okul müdürlükleri tarafından sağlanıyor. ‘Okul Çantam’ projesi ile misafir öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları da karşılanıyor. Projeye, Sanayi ve Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan büyük destek geldi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından barınma merkezlerinde deprem bölgesinden gelen vatandaşlara ve depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek veriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılmasıyla birlikte MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı uygulamaya geçirildi. Bu çerçevede öğrenci, öğretmen ve velilere ‘Deprem Psikoeğitim Programları’ başlatıldı. Tüm okullarda görevli okul ve sınıf rehberlik öğretmenlerine, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde uzman psikolojik danışmanlar tarafından verilen eğitimlerin ardından okullarda öğrenci ve velilere psikoeğitim oturumları düzenleniyor.

Muğla’daki okullarda eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerin ilçelere göre dağılımında ilk sırada Bodrum yer aldı. Bodrum’da 872 depremzede öğrenci kayıt yaptırırken, Menteşe ilçesinde 806, Marmaris’te 787, Fethiye’de 715, Milas 481, Ortaca 227, Dalaman 244, Seydikemer 171, Datça 167, Köyceğiz 114, Yatağan 110, Ula 103, ve Yatağan’a 21 depremzede öğrenci kayıt yaptırdı.