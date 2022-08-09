Muğla’daki İngilizce öğretmenleri artık daha donanımlı olacak

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ABD Eğitim Ataşeliği koordinesinde yürütülen Making English Come Alive (MECA) Programı doğrultusunda il genelindeki İngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen yaz seminerlerinin ilk etabı gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak adına düzenlediği eğitimlerine yaz döneminde de aralıksız devam ediyor. İngilizce öğretmenlerine özel olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ABD Eğitim Ataşeliği ile birlikte ortaklaşa yürüttüğü MECA Programının ilk etabı; Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Amerikan Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin iş birliğinde Fethiye’de gerçekleştirildi.

Fethiye Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 5 gün boyunca devam eden 1. etap eğitimlerinde, İngilizce öğretmenlerine yönelik yenilikçi ve interaktif öğretim metotları hakkında bilgi verildi. Alanında uzman yabancı eğitmenler tarafından verilen MECA programı, 4 ana başlık altında düzenlendi. 40 kişinin katılım sağladığı 1.etap programında; sınıfta eleştirel düşünceyi geliştirme, dil bilgisini eğlenceli ve etkileşimli hale getirme, etkileşimli dinleme ve konuşma etkinlikleri, İngilizce ders kitaplarındaki etkinlikleri dramatize etme faaliyetleri düzenlendi. 5 günün sonunda programı başarıyla tamamlayan öğretmenlere ise düzenlenen törenle katılım sertifikası takdim edildi.

Öğretmenler almış oldukları eğitimler sayesinde yeni metodolojileri, farklı yaklaşımları derslerinde uygulayabilecek ve İngilizce derslerini daha etkili ve ilgi çekici metotlarla işleyebilecekler. Bunun yanı sıra programa katılan öğretmenler yurtdışında veya uzaktan eğitim yoluyla öğrenme programlarına katılma ve hareketlilik şansı elde edebilecekler.

Eğitimlerin 2. etap programı ise 8-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, programa katılmaya hak kazanan öğretmenlere eğitim ücreti, öğle yemeği konaklama ve yol gideri desteği sunuluyor.