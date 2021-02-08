Muğla’da zincirleme kaza

Muğla’da meydana gelen zincirleme kazada tır şoförü sıkıştığı yerden yaklaşık bir buçuk saatlik bir kurtarma çalışmasının ardından 112 ekiplerine teslim edildi.

Muğla-Aydın karayolu Bayır mahallesindeki kavşakta meydana gelen zincirleme kazaya iki tır, bir otobüs ve 2 otomobilde hasar oluştu. Kazada tır şoförü Kemal Uyar şoför mahallinde sıkıştı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 ambulans, Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, Bayır mahallesi trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen 20 NP 988 plakalı TIR’a arkadan Kemal Uyar yönetimindeki 42 DYP 45 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR’ın önünde bulunan Dursun Çoban yönetimindeki 48 M 9713 ve Ersan Korkmaz yönetimindeki 48 EN 052 plakalı otomobiller hasar gördü. 42 DYP 45 plakalı TIR, önündeki TIR’a çarpmanın etkisi ile yan şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otobüsü de çarparak durabildi.

Kaza sonrası 42 DYP 45 plakalı TIR’ın sürücüsü bulunduğu alanda sıkıştı. Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren bir çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. Sürücü Uyar’ın ayak bölümünde kırık olduğu tahmin ediliyor.

Kaza sonrası Muğla’dan Aydın istikametine seyir halinde olan araçlar kısa süreliğine uzun kuyruk oluştururken, trafik ekipleri araç trafiğini Bayır mahallesi içinden yönlendirerek ulaşımın aksamasını önledi. Kazada iki otomobilde küçük ölçekli hasar meydana gelirken, otobüsün sağ tarafından ve Kemal Uyar’ın kullandığı TIR’ın ön bölümünde büyük hasar oluştu.