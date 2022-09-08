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Muğla’da yurtlara yüzde 100 yerleştirme yapıldı
Muğla’da GSB yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin yüzde 100’ü yurtlara yerleşti.
MUĞLA 08.09.2022, 16:53
Muğla’da GSB yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin yüzde 100’ü yurtlara yerleşti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları öğrenci yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı. GSB Yurtlarında kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiği Muğla’da yüzde 100 yerleştirme ile bu yıl rekor kırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada; “Yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Muğla’da GSB yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin yüzde 100’ü yerleşti” ifadelerinde bulundu.
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|5
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|5
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
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|9
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|6
|9
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|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
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|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
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|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
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|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
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|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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