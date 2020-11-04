Muğla’da yol kontrol noktaları ve otogarlarda HES kodu sorgulaması
MUĞLA’DAKİ POZİTİF VE TEMASLI VAKALARIN İL DIŞI TEMASLARDAN KAYNAKLADIĞI AÇIKLANIRKEN, POLİS VE JANDARMA KONTROL NOKTALARI İLE OTOGARLARDA HES KODU SORGULANACAK.
Muğla İl Hıfzıssıhha Meclisi Covid-19 tedbirleri kapsamında Muğla’daki pozitif ve temaslı vatkaların il dışı temaslardan kaynaklı olduğunu belirterek yol kontrol ve otogarlarda HES kodu sorgulama uygulaması yapılması yönünde karar aldı.
İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüs ek tedbirler genelgesi doğrultusunda toplanan Muğla İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu Türkiye genelinde uygulanan umuma açık işyerlerinin kapanış saatlerinin yanında bu süreçte vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları istendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında Müftülüklerce konu ile ilgili günün belli aralıklarında cami anonslarının yapılması, Muğla’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden konu ile ilgili paylaşımlar yapılması kararı alındı. Kararda, “Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından vatandaşlarımıza, Covid-19 salgını süresince kalabalık ortamlardan uzak durmaları başta olmak üzere yukarıda belirtilen konularla ilgili bilgilendirme kısa mesajları gönderilmesine. Yapılan değerlendirme neticesinde ilimizdeki pozitif ve temaslı vakaların il dışı temas oranının yüksek olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilimiz yol kontrol ve arama noktalarında ve otogarlarda HES Kodu sorgulamasının yapılmasına” karar verildi.
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|O
|P
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|8
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|8
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|8
|14
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|8
|12
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|7
|11
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|6
|10
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|8
|10
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|8
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|7
|6
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|7
|4
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|3
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|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
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|12
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|12
|9. Arsenal
|7
|12
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|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
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|7
|10
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|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
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|7
|14
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