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Muğla’da yeni yılın ilk bebeği ‘Asya’ bebek
Muğla Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ve Sinem Heb’in ’Asya’ adını verdikleri kız bebekleri yeni yılın ilk saniyelerinde dünyaya geldi.
MUĞLA 01.01.2021, 01:15
Muğla Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ve Sinem Heb’in ’Asya’ adını verdikleri kız bebekleri yeni yılın ilk saniyelerinde dünyaya geldi.2021 yılının ilk bebeği Asya 3,385 kilo ağırlığında sağlıklı bir şekilde hayata gözlerini açtı. Asya’nın babası Seyha Heb, “Eşim pandeminin ilk başladığı Mart ayından itibaren zorlu bir 9 ay geçirdi. Bebeğimizin sağlıklı bir şekilde doğması bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.
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