Muğla’da yeni yıl öncesinde trafik denetimleri arttırıldı

Muğla genelinde yeni yıl ve öncesinde 105 trafik ekibi ve 214 trafik personeli alkol denetimlerini sürdürüyor.

Muğla’da yılbaşı trafik tedbirleri çerçevesinde, Muğla Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kazaları önlemek amacıyla, başta alkol olmak üzere denetimler arttırıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini temin etmek, meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar, güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşabileceği noktalarda Muğla genelinde 105 trafik ekibi ve 214 trafik personeli ile trafik denetimleri yapılacaktır” denildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve yeni yıla sevdikleri ile mutlu bir şekilde girmelerinin sağlanması için trafik ekiplerinin yanında diğer birimlerin de 7/24 görev başında oldukları açıklandı.