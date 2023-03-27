Muğla’da yapılan oryantiring yarışları sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programında yer alan, Ula Belediyesi U14 2. Kademe Oryantiring Yarışı" Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, Ula Belediyesi destekleriyle düzenlendi.

Güneşli ve güzel havada 260 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış, 25 Mart Cumartesi günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü’nde, 26 Mart Pazar günü ise Ula Akyaka’da yapıldı ve Orman Kampında düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

260 sporcunun 14 kategoride mücadele ettiği yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.