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Muğla’da yapılan oryantiring yarışları sona erdi
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN, ULA BELEDİYESİ U14 2. KADEME ORYANTİRİNG YARIŞI" MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYONUNDA, ULA BELEDİYESİ DESTEKLERİYLE DÜZENLENDİ.
MUĞLA 27.03.2023, 10:27
Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programında yer alan, Ula Belediyesi U14 2. Kademe Oryantiring Yarışı" Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, Ula Belediyesi destekleriyle düzenlendi.
Güneşli ve güzel havada 260 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış, 25 Mart Cumartesi günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü’nde, 26 Mart Pazar günü ise Ula Akyaka’da yapıldı ve Orman Kampında düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.
260 sporcunun 14 kategoride mücadele ettiği yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.