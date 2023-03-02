Muğla’da yakalanan müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Y. K. (69), Muğla’nın Menteşe ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Y. K.’nin Menteşe’ye geldiği bilgisine ulaşıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.