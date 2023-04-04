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Muğla’da yağmur ve dolu yağışı

MUĞLA’DA YAĞMUR VE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

MUĞLA 04.04.2023, 11:09
Muğla’da yağmur ve dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Salı günü sabah saatlerinden itibaren Muğla geneli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

Sabah saatlerinde başlayan hafif sağanak yağış öğle saatlerine doğru dolu ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Saat 10.30-11.00 arasında başlayan şiddetli yağış ve dolu yağışı sonrası binaların kiremitli çatıları beyaza büründü.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, sağanak ve fırtınanın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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