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Muğla’da yağış etkili oluyor

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MUĞLA GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI SONRASI MUĞLA’DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

MUĞLA 04.04.2023, 18:44
Muğla’da yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla genelinde sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinde yer yer su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde başlayan yağışlar sonrası Menteşe’de çeşitli bölgelerde oluşan su birikintileri sürücüleri zor anlar yaşattı. Sağanak yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Menteşe Sanayi sitesi oldu. Karabağlar Yaylası yolu üzerinde her yağmur yağışında oluşan su birikintileri sürücüleri zor anlar yaşattı.

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