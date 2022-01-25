Muğla’da yaban hayvanları unutulmadı

Muğla’da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları unutulmadı.

Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve civarında Polis, Jandarma Haydi ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yabani hayvanlar için yemleme çalışmaları yapıldı. Ekiplerce doğaya samanların yanı sıra yaban hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı. Zorlu kış şartlarında kar yağışı altında kalan bölgelerde yaban hayatını desteklemek ve sokak hayvanlarını beslemek için gerekli tedbirlerin devam ettiği belirtildi.