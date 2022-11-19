Muğla’da vatandaşlara KOAH ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KOAH (Kronik Obstrüktif (Tıkayıcı)Akciğer Hastalığı) gününde KOAH bilincini artırmak amacıyla stant açılarak Göğüs Hastalıkları kliniği ekibi tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ,”KOAH Hastalığı özellikle tütün ve tütün ürünleri kullanımına veya bazı kişilerde diğer zararlı gaz ve parçacıklara bağlı olarak gelişen soluk yollarının mikrobik olmayan iltihap sonucu oluşan ilerleyici, müzmin, akciğerleri tıkayıcı, nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarılmasıyla ortaya çıkan hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. Kendinizde uzun süreli öksürük, balgam ve nefeste tıkanıklık gibi belirtiler varsa bir sağlık kuruluşuna başvurmanız, burada basit ağrısız bir test olan “nefes ölçüm testi” (SFT) ile kolayca teşhis konulabilmektedir. Akciğerlerimizi korumak ve sağlıklı nefes alabilmek için özellikle de KOAH ile mücadelenin en önemli adımın sigara kullanımının bırakılması, düzenli egzersiz yapılması, soluduğunuz ortam havasının temiz tutulması, yaşınıza uygun aşıların yapılması, sağlıklı ve dengeli beslenme ve stresten uzak durmaktır” dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan standa Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, Hemşireler ve hastane personelleri katıldı.