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Muğla’da uyuşturucu operasyonu
MUĞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
MUĞLA 02.09.2020, 15:13
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Muğla’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1374 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris ve Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 1374 gram esrar, 2,70 gram Kenevir Tohumu, 2 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Yapılan operasyonda haklarında işlem yapılan üç kişiden İ.Ö ve U.Ö polis tarafından gözaltına alındı.
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