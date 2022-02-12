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Muğla’da üretilen çiçekler 25 ilin sokaklarını süslüyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği, Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2015 yılında alım garantili süs bitkisi üretimine başlandı. 3 sera ile başlanan projede sera sayısı 27’ye ulaşırken üretici kadın sayısı 60’a yükseldi. 27 serada bu güne kadar 25 milyon adet süs bitkisi üretimi gerçekleştirildi.

MUĞLA 12.02.2022, 13:42
Muğla’da üretilen çiçekler 25 ilin sokaklarını süslüyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği, Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2015 yılında alım garantili süs bitkisi üretimine başlandı. 3 sera ile başlanan projede sera sayısı 27’ye ulaşırken üretici kadın sayısı 60’a yükseldi. 27 serada bu güne kadar 25 milyon adet süs bitkisi üretimi gerçekleştirildi.

25 İl ve ilçeye süs bitkisi ihraç ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi verdiği 27 serada üretilen süs bitkileri, Türkiye’nin birçok il ve ilçesine pazarlanıyor. Kadın üreticilerin desteklenmesi için kurulan kooperatif aracılığıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Burdur, Denizli, Afyon başta olmak üzere 25 il ve ilçeye satışlar devam ediyor.

Turizm merkezlerinden büyük talep var

Muğla’da üretilen süs bitkilerine en büyük talep turizm merkezlerinden geliyor. Turizm merkezlerinde bulunan oteller, restoranlar başta olmak üzere birçok işletme süs bitkilerini Muğla’dan alıyor. Süs bitkileri sadece turizm merkezlerinde değil illerin ve ilçelerin meydanlarını, parklarını ve bahçelerini de süslüyor. Yapılan bu girişimler sonucunda kooperatif üyesi kadınların gelirlerinde ciddi miktarlarda artış yaşanırken, üretimin artması nedeniyle üreticilerin yüzü gülüyor.

“Büyükşehir’in hibeleri ile kadınlar kalkındı”

Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Taliye Sert, Büyükşehir tarafından ortaya konan bu projenin topluma ve çevreye yaptığı katkıya bizzat şahit olduğunu ifade etti. Sert, “Üreticilerimizle birlikte yaz ve kış dönemi olmak üzere üretim yapıyoruz. Daha öncesinde kesme karanfil gibi çeşitli süs bitkileri yetiştiriciliği yapılmış bu seralarda. Bu projenin bu bölgeye gelmesi ile birlikte buradaki üreticilerin kalkınmasına daha fazla fayda sağlamasına neden olmuş. Borcu olanlar borçlarını ödemeye ve daha fazla birikim yapmaya başlamışlar. Projenin başlangıcında Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu hibelerle birlikte dana çok katkı sağlayarak ilerlemelerine sebep olmuş” dedi.

“İşçiydim, proje ile işveren oldum”

3 üretici ile başladıkları projede şu anda 25 üretici olduklarını ifade eden kadın üretici Duray Karagünnü, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün Alım Garantili Çiçek Projesi ile bölgedeki kadın üreticileri kalkındırdığını ifade etti. Karagünnü, “Daha önce narenciye toplamaya yevmiyeye gidiyordum. Sabah 5’te gidiyordum, akşam 7’dede geliyordum. Ayağımda çizme kolumda sepet. Çiçek işi geldi yevmiyeyi bıraktım, kendim yevmiyeli işçi çalıştırmaya başladım. Osman Başkanın sayesinde buraya bu proje geldi kırsal kesim bayanlarını kalkındıracağım diye. Biz de çalıştık çabaladık, araba aldık, evimizi yaptık, yayladan yer aldık. Şimdi gelirimiz güzel” dedi.

“Toprağı değil, ürünümüzü satalım”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir projenin içinde kadınlar yer alıyorsa ve sahipleniyorsa o projenin muvaffak olmamasının mümkün olmadığını belirterek, “Eğer bir evde kadınlar mutluysa o zaman o ailenin mutlu olmaması mümkün değil. Bizim burasını bir çiçek merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Bütün Türkiye’ye buradan çiçek göndermeliyiz. Çünkü bizim toprağımız, havamız, iklimimiz bu tür işlere çok müsait. Kendi toprağımıza sahip çıkmalıyız. Yani toprağımızı satmayalım, ürünümüzü satalım” dedi.

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