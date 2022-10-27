Muğla’da üniversite öğrencilerine konser

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli mahallesinde üniversite öğrencilerine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Manuş Baba konseri düzenlendi. Öğrencilerle birlikte konseri dinleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş öğrencilere hitap etti.

Öğrencilerle bir araya gelen ve öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, konser nedeniyle toplanan kalabalığa hitap etti. Başkan Gürün, tüm öğrencilere ’hoş geldiniz’ diyerek başladığı konuşmasında öğrencilerin kendilerini iyi yetiştirmesini tavsiye etti. Başkan Gürün, "Eğlenmeye ihtiyacımız var çünkü gerçekten zor şartlarda burada okuyorsunuz. Çeşitli problemleriniz var ama bunlardan yılmak yok. Her şeye rağmen mutlu olmayı ve umutlu olmayı bilmemiz lazım. Umudumuzu hiçbir zaman kırmamız lazım. Hele Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına başlarken. Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılının kahramanları sizler olacaksınız. Çeşitli sıkıntılar olabilir, alınan kararlar sizleri zora sokabilir ama. Yılmayacağız. Yeni bir 100 yıla az kaldı ve o 100 yıl sizin 100 yılınız olacak" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise ”Yeni öğretim yılında Muğla’mıza hepiniz hoş geldiniz. Pandemi nedeni ile bir araya gelemiyorduk. Bizler sizleri özledik. Sizler de bizleri özlediniz. Muğla Büyükşehir Belediyemiz de sağ olsun böyle bir konser düzenledi. Sizler bizim birer evladımızsınız artık hepiniz bizim hemşerimizsiniz. Büyükşehir Belediyemize bizlerle sizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Manuş Baba şarkılarıyla üniversite öğrencileri başta olmak üzere konsere gelenleri eğlendirdi.