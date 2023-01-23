Muğla’da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Menteşe Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” Türk Sanat Müziği Konseri Muğla’da dinleyicileriyle buluştu. Her yaş ve meslek grubundan kursiyerlerden oluşan koro seslendirdikleri şarkılarla seyircilerine büyük bir müzik ziyafeti sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlattığı "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesinde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde halk eğitim merkezlerinde Türk Müziği Koroları oluşturuldu. Korolar uzun süren çalışmaların ardından ilçelerde verdikleri konserlerle büyük beğeni topladı.

Türk sanat müziğine ilgi duyan, şarkı söylemek isteyen 15 yaş üstü herkesi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi, Muğla’da ocak ayı konserleriyle izleyicisiyle buluştu.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezinin hazırlamış olduğu Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz Türk Sanat Müziği Korosu Konseri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımlarıyla gerçekleşen konserde; rast, muhayyerkürdi, hicaz, kürdilihicazkar, hüseyni, suzinak, muhayyer, uşşak ve segah makamlarında şarkılar seslendirildi. Şef Bülent Keklik yönetiminde Türk sanat müziğinin birbirinden güzel, birbirinden değerli unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konser, salondaki davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Bölümü akademisyenleri ve Muğla Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinin yer aldığı il komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menteşe Türk Müziği Korosu il birincisi olurken Yatağan Türk Müziği Korosu ikincilik, Milas Türk Müziği korosu ise üçüncülük elde etti. Böylece il genelinde en başarılı bulunan Menteşe Türk Müziği Korosu, başka bir ilde konser gerçekleştirmeye hak kazandı.