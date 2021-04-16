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Muğla’da trafik kazası: 2 ölü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada Ömer Karaarslan (24) ve Yusuf Özden (17) isimli iki arkadaş hayatını kaybetti.

MUĞLA 16.04.2021, 21:13
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Muğla’da trafik kazası: 2 ölü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada Ömer Karaarslan (24) ve Yusuf Özden (17) isimli iki arkadaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Karaarslan (24) ve Yusuf Özden (17) motosikletle Marmaris’e dönerken, motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yusuf Özden olay yerinde hayatını kaybederken, Ömer Karaarslan ise kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. İlçe Trafik ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri trafik ve asayiş düzenini sağlamakta güçlük çekti. Kaza yerinde vefat eden Yusuf Özmen’in cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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