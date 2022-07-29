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Muğla’da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

MUĞLA 29.07.2022, 22:54
Muğla’da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, Yatağan Milas karayolu Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, bölgedeki maden girişinde iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bir otomobillerden biri savrularak devrildi. Devrilen otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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