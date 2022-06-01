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Muğlada trafik kazası 1 ölü, 1yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

MUĞLA 01.06.2022, 19:49
Muğlada trafik kazası 1 ölü, 1yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Durmuş Ali Pınar yönetimindeki 48 NH 747 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek ş30 metrelik şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki Kürşat Ceylan yaralandı.

Araç içinde sıkışan Kürşat Ceylan Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri tarafından 112 ambulans ekiplerine teslim edilirken, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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