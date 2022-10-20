Muğla’da trafik ekiplerine kaza tutanağı eğitimi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinde görevli personele Kaza Tespit Tutanağı Düzenleme ve Kaza Yerinin Fotoğraflanması Eğitimi verildi.

Muğla’da trafik birimlerinde çalışan personelin eğitim ihtiyacını karşılamak ve kaza tutanaklarında yapılan hata ve eksikliklerin en aza indirilerek tutulan kaza raporlarının herhangi bir mağduriyete yol açmaması için eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitimde Muğla’da görev yapan tüm trafik personellerine yönelik olarak " Kaza Tespit Tutanağı Düzenleme ve Kaza Yerinin Fotoğraflanması Eğitimi " düzenlendi.