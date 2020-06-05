Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Muğla’da taş kokain ele geçirildi

MUĞLA’NIN BODRUM, DALAMAN VE MENTEŞE İLÇELERİNDE KOM ĞRUP AMİRLİKLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA DEĞİŞİK UYUŞTURUCULARIN YANI SIRA 100 GRAM TAŞ KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Muğla’da taş kokain ele geçirildi

MUĞLA’NIN BODRUM, DALAMAN VE MENTEŞE İLÇELERİNDE KOM ĞRUP AMİRLİKLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA DEĞİŞİK UYUŞTURUCULARIN YANI SIRA 100 GRAM TAŞ KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

05 Haziran 2020 Cuma 09:50
5 Okunma
Muğla’da taş kokain ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde, KOM ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında değişik uyuşturucuların yanı sıra 100 gram taş kokain ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliklerince gece saatlerinde yapılan risk analizleri sonucu şok uygulamalarla Menteşe, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde durdurulan 3 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 100 gram taş Kokakin, 2 parça halinde 12.47 gram eroin, 16 adet ecstasy hap 0.43 gram bonzai, ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi yakalandı. 7 şüpheliden E.U ve Ö.U isimli şüpheliler savcılığın talimatı ile işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuyu mum içine gizlemişler
Uyuşturucuyu mum içine gizlemişler
Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”
Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”
Bodrum’da ev yangını
Bodrum’da ev yangını
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü
Baca yangını paniğe neden oldu
Baca yangını paniğe neden oldu
BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi
BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi
Başkan Aras Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik’te inceleme yaptı
Başkan Aras Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik’te inceleme yaptı
Uçuşlar başladı
Uçuşlar başladı
Güney Ege’nin eşsiz rotaları doğaseverleri bekliyor
Güney Ege’nin eşsiz rotaları doğaseverleri bekliyor
Muğla yerel tohumdan sonra çiçek üretim merkezi oluyor
Muğla yerel tohumdan sonra çiçek üretim merkezi oluyor
Köyceğiz’de kenevir operasyonu
Köyceğiz’de kenevir operasyonu
Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
Marmaris giriş noktası canlandı
Marmaris giriş noktası canlandı
Muğla Büyükşehir sulama kanallarında bakım yaptı
Muğla Büyükşehir sulama kanallarında bakım yaptı
Muğla’da ölümlü trafik kazalarında düşüş
Muğla’da ölümlü trafik kazalarında düşüş
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
Datça’da turizm sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor
Datça’da turizm sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor
Seydikemer’de anız yangınında 80 saman balyasını yandı
Seydikemer’de anız yangınında 80 saman balyasını yandı
Marmaris’te domuzlar sahile indi, yiyecek aradı
Marmaris’te domuzlar sahile indi, yiyecek aradı
Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak
Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim