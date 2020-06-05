Muğla’da taş kokain ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde, KOM ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında değişik uyuşturucuların yanı sıra 100 gram taş kokain ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliklerince gece saatlerinde yapılan risk analizleri sonucu şok uygulamalarla Menteşe, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde durdurulan 3 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 100 gram taş Kokakin, 2 parça halinde 12.47 gram eroin, 16 adet ecstasy hap 0.43 gram bonzai, ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi yakalandı. 7 şüpheliden E.U ve Ö.U isimli şüpheliler savcılığın talimatı ile işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.