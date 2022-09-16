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Muğla’da şüpheli çanta korkuttu
Muğla’nın Menteşe ilçesinde şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
MUĞLA 16.09.2022, 06:34
Muğla’nın Menteşe ilçesinde şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Olay, gece saatlerinde Muğla’nın Menteşe ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Sınırsızlık Meydanında yaşandı. Bankların üzerinde bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinden kıyafet çıktı.
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