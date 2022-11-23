Muğla’da "Şimdi Bisiklet Zamanı" etkinliği düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü ve Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) işbirliğinde ‘Şimdi Bisiklet Zamanı’ etkinliği düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Adnan Çangır bisiklet sevdalısı üniversite öğrencilerine sunum gerçekleştirdi. Sunumda öğrencilere bisiklet kullanımından ve bisikletin önemini belirten konuşma yapan Çangır,” Bg Be Active liderliğindeki SportWithoutWaste projesi, Balkan Bölgesi’ndeki 6 ülkeye odaklanan bir Sport WithoutWaste hareketi başlatmayı amaçlayan çok disiplinli bir işbirliği ortaklığıdır. Bulgaristan konsorsiyum lideri, Norveç, Danimarka, Romanya, Macaristan, Sırbistan, Arnavutluk ve Türkiye proje ortakları ülkelerdir. Bulgaristan’da uygulanmış WithoutWaste şehir deneyimlerini ve etkinlikleri, ulusal uygulamaları, halk tabanına yayılmış spor sektörüne odaklanarak, proje ortağı ülkelere aktarmayı, uyarlamayı ve ölçeklendirmeyi amaçlamaktadır. Ortaklar ve yerel ağları ile atıksız spor etkinlikleri fikirleri oluşturmayı ve diğer halk tabanına yayılmış spor organizatörlerine, okullara ve üniversiteler gibi eğitim kurumlarına aktarmayı amaçlıyoruz. Genel hedef, şehircilik yaklaşımını kullanarak boş zaman ve spor hareketine yönelik WithoutWaste’i başlatmak, bilgi aktarmak ve atıksız spor etkinliklerini koordine etmek için ortak kuruluşların kapasitesini artırmaktır. Proje konsorsiyumu, SportWithoutWaste ulusal eylemlerini geliştirirken, halk tabanına yayılmış spor kampanyaları ve etkinlikleri için çöp önleme ve sürdürülebilir uygulamalar konusunda politikalar geliştirmek ve tanıtmak için de çalışacak” ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından bisiklet ile kampüs içinde tur atılmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesi’nde program sona erdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü ve ENVERÇEVKO işbirliğinde ‘Şimdi Bisiklet Zamanı’ etkinliğine bisiklet sevdalısı üniversite öğrencileri katıldı.