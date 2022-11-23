Muğla’da şiddetli yağış bazı cadde ve sokakları sular altında bıraktı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Muğla’da etkili olan sağanak yağış sonrası Yeniköy Mahallesi’nde bazı cadde ve sokaklar sular altında kalırken Yeniköy mahalle sakinlerinden Ekrem Şahin sokaklarda yaşanan su baskınları ile ilgi yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Ekrem Şahin,” Bu sokaklar her yağmur sonrasında sular altında kalıyor. Burada bulunan logarlar yeterli kalmıyor tıkanıyor dere yataklarından ve arazilerden gelen yağmur suları buradan geçtiği için bu sokakları geçicide olsa bir iki saatliğine kapatıyor bu yolları. Yetkililer mümkün olduğu kadar bu yol işlerini çözse iyi olacak bir an önce bu bölgelerin yollarını yapsalar iyi olacak çünkü bizler mağdur oluyoruz burada. Çünkü bu alanda inşaatlarda bol olduğu için çamurlu sular hep buraya geliyor” dedi.