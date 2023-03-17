Muğla’da şehitler için lokma hayrı yapıldı

Çanakkale Zaferinin 108.yılında, Muğla Valiliği himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü tarafından lokma hayrı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı ve İl Müdür Yardımcıları Seda Cesur ve Özgür Kırmızıtaş’ın katılımıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi,” Çanakkale Zaferinin 108.yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale şehitleri ve bugüne kadar şehitlik mertebesine ulaşmış tüm şehitlerimizin ve depremde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz” ifadesini kullandı.