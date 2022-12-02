Muğla’da "Sabah Namazı Buluşmaları" devam ediyor

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü’nün "Sabah Namazı Buluşmaları" Şahidi Camii’nde düzenlendi.

Cami İmam Hatibi Mehmet Koca ve Manevi Danışman Mehmet Ali Atıcı’nın okuduğu Yasin-i Şerif sonrası Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrası Kırkbirevler Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan tesbihat yaptırdı.

İl Müftüsü Çapçı konuşmasında, sabahın feyizli ve bereketli vaktinde Muğla’nın en güzel mekanlarından ve manevi büyüklerinin metfun bulunduğu Şahidi Camii’ne gelerek aynı safta bulunan cemaate teşekkür ederken, Müslüman’ın altı özelliğinden bahseden hadisi hatırlatarak, emanete riayet, borca sadakat, yalan söylememek, vaatte bulunulduğunda yerine getirmek, iffeti muhafaza etmek, gözleri haramdan, elleri haramdan uzak tutmak gerektiğini belirtti.

Sohbet sonrası sabah namazına katılan cemaate ikramda bulunuldu. Yoğunluğu gençlerin oluşturduğu buluşmaya; Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsa Umut, daire amirleri, hocalar ve cami cemaati katıldı.