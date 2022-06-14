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Muğla’da özel eğitim öğrencileri mezun oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

MUĞLA 14.06.2022, 13:24
Muğla’da özel eğitim öğrencileri mezun oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Özel Eğitim Uygulama Okulunun mezuniyet töreni Muğla Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Eğitimlerini tamamlayarak mezun olan özel bireylere mezuniyet belgelerini Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve öğretmenleri verdi. Mezuniyet töreninde özel eğitim öğrencilerinin dans etmelerine, Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş’te eşlik ederek öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerine ortak oldu.

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