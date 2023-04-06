Muğla’da Otizm etkinliği

Nisan ayının ilk haftası düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla’da değişik etkinlikler düzenleniyor. Menteşe Şehbal Baydur Ortaokulu’nda otizm farkındalık haftası sebebiyle düzenlenen etkinliklerde otizme dikkat çekildi.

Menteşe Şehbal Baydur Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte açıklama yapan öğretmen Belgin Sevgi İçöz, “Nisan ayının ilk haftası otizme dikkat çekmek, otizm ile ilgili araştırmaların yaygınlaşması, sorunların çözümü ve nitelikli eğitimin önemine vurgu yapmak için Dünya Otizm Farkındalık haftası ilan edilmiştir. Her 36 çocuktan 1’inin otizm riski ile doğduğu günümüzde otizmin farkında olalım. Bu sebeple bugün Şehbal Baydur Ortaokulu’nda otizm farkındalık haftası sebebiyle çeşitli etkinlikler ile otizme dikkat çekilecek etkinlik düzenledik” dedi.