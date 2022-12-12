Muğla’da ’Ortaöğretimde 10.000 Okul-LİSEDEYİZ’ projesi Muğla’da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulamaya koyulan ’Ortaöğretimde 10.000 Okul-LİSEDEYİZ (Lisede Yenileme İyileştirme Zamanı) Projesi’ Muğla’da hayata geçiriliyor.

Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen okul ortamlarının oluşturulmasını sağlamak, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve eğitim kurumlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca Mesleki Eğitimde bin okul ile başlayan ve Temel Eğitimde 10 Bin Okul projesiyle devam eden yenileme ve iyileştirme çalışmaları, şimdi de ’Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi’ ile liselerde yürütülecek.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla ili genelinde tüm ortaöğretim kurumlarının yer alacağı proje çerçevesinde yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantılarda, il ve ilçe yöneticileri ile okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. 13 ilçe milli eğitim müdürleri ile il ve ilçe ortaöğretim, din öğretimi, mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri, hayat boyu öğrenme, öğretmen yetiştirme ve geliştirme, destek hizmetleri, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüklerine bağlı ilgili birimlerden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürleri, il genelindeki liselerin okul müdürleri ile proje çerçevesinde kurum müdürlerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantılar yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında yürütülen toplantılarda, projenin tanıtımı yapılarak proje çerçevesinde yürütülecek çalışmalar istişare edildi.

Proje il genelindeki tüm liseleri içine alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen ve geçtiğimiz günlerde kapanışı yapılan Temel Eğitimde 10 Bin Okul projesiyle Muğla’da okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda büyük bir eğitim atılımı gerçekleştirildiğini ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi yanında, her okula kütüphane yapılarak kitap sayıları artırıldı. Okulların bilişim alt yapısı ve donatımlarından sosyal ve sportif mekânların arttırılmasına, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinden ailelerin eğitimlerine, birçok alanda farklı kurumların iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirildi. Projede yakalanan bu başarı ve tecrübe lisedeyiz Projesi ile şimdi ortaöğretim kurumlarına taşıyacağız" dedi.

İl genelinde ortaöğretim düzeyindeki okul ve kurumların tamamının proje çerçevesinde alındığını belirten İl Müdürü Emre Çay, “Bakanlığımızın destekleri, valiliğimizin himayelerinde eğitimde fırsat eşitliğini daha da güçlendirecek olan Ortaöğretimde 10.000 Okul LİSEDEYİZ Projesi’ni de aynı hassasiyet içinde ilimizde başarıyla yürütüleceğine inanıyorum. Proje çerçevesine alınan okul ve kurumlarımızın fiziksel şartları iyileştirilecek, ders araç gereç ve donatım ihtiyaçları giderilecek, bu okullarımızda yönetici, öğretmen ve veli eğitimleri düzenlenecek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler alanlarında çalışmalar yapılacak. Kısacası liselerimize taze bir kan gelecek” dedi.

İl Müdürü Emre Çay, okul müdürlerine okulun ihtiyaçlarıyla ilgili veri girişlerini hassasiyetle yapmaları hususunda hatırlatma yaparak projenin ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını dileyerek toplantıyı sonlandırdı.