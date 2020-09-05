Muğla’da orman yangını
MUĞLA’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI ORMAN VE İTFAİYE EKİPLERİ İLE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.
Muğla’nın Menteşe ilçesi Akbük koyundaki bir arazide gece saatlerinde başlayan yangın, fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akbük-Akyaka yol ayrımında zeytinlik bir arazide otların tutuşması ile başlayan yangın, rüzgarın da şiddeti ile kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası yangın bölgesine bölgede konuşlu orman arazözleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına gece olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilirken, vatandaşlar da ellerinde çalılarla yanan otlara müdahale etti. Şiddetli fırtına nedeniyle güçlükle kontrol altına alınan yangında ormanlık alan ve zeytin ağaçları zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, rüzgar ve karanlık nedeniyle tekrar kıvılcımlardan başlamaması için ekipler ve vatandaşlar çalışmalarını sürdürüyor.
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