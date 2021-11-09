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Muğla’da orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
MUĞLA 09.11.2021, 17:05
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Labranda-Ketendere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını 2 helikopter ile havadan, 5 arazözle karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.