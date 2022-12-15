Muğla’da okul öncesi eğitim seferberliği

Temel Eğitimde 10 bin okul projesinde yapılan çalışmalar sonunda Muğla’da son 1 yılda 39 yeni anaokulu ve 83 yeni ana sınıfı hizmete açıldı. Ayrıca 2 yeni bağımsız anaokulu okul öncesi eğitime kazandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde yapılan çalışmalarda okul öncesi eğitime erişimde ve okul sayılarında büyük artış gerçekleşti. Muğla ili genelinde titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda okul öncesi eğitime 39 anaokulu ve 83 yeni anasınıfı kazandırıldı. Projede okul öncesi eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla öğrenci ve derslik sayısı fazla olan okulların bünyesindeki anasınıfları anaokuluna dönüştürüldü. 3 derslik ve üstü sınıfı bulunan 20 anasınıfı ve öğrenci mevcudu 100 ve üstü olan 19 anasınıfı da anaokuluna dönüştürülerek okul öncesi eğitime başladı. Yapılan bu dönüşüm sayesinde fiziki ve donatım imkânları arttırılan bu okullarda okul önceki eğitimin kalitesini ve niteliğini yükseltilmesi sağlandı.

Kapalı köy okulları köy yaşam merkezlerine dönüştürülerek bu merkezlerde 38 yeni anasınıfı açıldı. Böylece çağ nüfusu az kırsal mahallelerde çocukların okul öncesi eğitime erişim kolaylığı sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk defa pilot uygulaması gerçekleştirilen okul öncesi öğrencilerin taşımalı eğitim içerisine alınması çalışmalarında pilot köy ve mahalleler belirlenerek buralardan çocukların taşımalı eğitimle okul öncesi eğitime erişimleri sağlandı. Yine ilk defa gezici anasınıfı öğretmeni uygulaması ile kırsal mahallelerde okul öncesi eğitimden mahrum kalan öğrencilere evlerinde eğitim verilmeye başlandı. Tüm bu çalışmalar sonunda Muğla’da 5 yaş okullaşma oranı yüzde 100’e ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın destekleriyle Muğla’da okul öncesi eğitime erişim için konulan hedeflere ulaşıldığını belirten İl Müdürü Emre Çay ’İl genelinde hangi okullarda yeni ana sınıfları açabiliriz, hangi mahallelerimizde okul öncesi erişimde sıkıntılar var ve ne tür dönüşümler ve çözümler geliştirebiliriz?’ sorularını il ve ilçe yöneticilerimiz sürekli takip ederek sahada gerekli incelemeleri yaptılar. Projeyi canı gönülden sahiplenerek çok kısa sürede çok önemli adımlar atmamızı sağladılar. Ben emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.