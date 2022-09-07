Muğla’da öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler sürüyor

Muğla’da “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesinde yer alan okullardaki öğretmenlere yönelik “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Hizmet İçi Eğitimleri” verilmeye başlandı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Muğla ile birlikte 10 pilot ilde yürütülmeye başlayan "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi" 2022-2023 eğitim öğretim yılında da “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesinde yer alan okullardaki öğretmenlere yönelik gerçekleştiriliyor.

Muğla’da Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesinde bulunan 59 okuldaki tüm öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimler; 7 Eylül’de Fethiye, Milas, Ortaca, Yatağan’da başladı. Öğretmenlerin “Demokratik Kültür Yetkinlikleri” konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla düzenlenen 16 saatlik hizmet içi eğitimler, iki gün boyunca devam edecek. Muğla genelinde toplam 681 öğretmene verilecek olan eğitimler 17-18 Eylül’de ise Bodrum, Dalaman, Menteşe, Seydikemer ilçelerinde düzenlenecek. Eğitime ilişkin tüm masraflar "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" proje bütçesinden karşılanacak.

Eğitimler daha önce "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi” eğitici eğitimleri alan 19 eğitmen tarafından veriliyor. Öğretmenler verilen kursta, okullarında demokratik kültürün güçlendirilmesi ile ilgili etkili uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve becerileri edinirken demokratik kültür yetkinliklerini anlama ve bu yolla deneyimlerini bir arada paylaşma, eğitim ortamlarında var olan ve öngörülen sorunlara birlikte çözüm önerileri geliştirme imkanı bulabilecekler.

Okullarda demokrasi kültürünün güçlendirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Evrensel temel değerlerin yanı sıra temel hak ve özgürlükleri içine alan demokratik bir okul kültürünü, eğitim sistemine yerleştirmeyi ve toplumun genelinde demokratik kültür uygulamalarını güçlendirmeyi hedefleyen Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi’ni, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesinde pilot okullarımızda yürüteceğiz. Okullarımızda demokrasi kültürünü güçlendirmek ve yaygınlaştırmak hedefindeyiz. Çocuklarımızın demokratik kültür yetkinliklerini arttırmak, onları aktif, sorumluluk sahibi ve toplum bilinci yüksek vatandaşlar olarak geleceğe hazırlamaktayız” dedi.