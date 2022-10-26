Muğla’da öğretmenlere MEB ders kitabı inceleme semineri düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, Muğla’da öğretmenlere yönelik “Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Aracı İnceleme Semineri” düzenlendi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ait kitap inceleme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adaylarının taslak ders kitabı inceleme-değerlendirme eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla görev yaptığı illerde yüz yüze "Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Aracı İnceleme Semineri" düzenleniyor. Muğla’da eğitime alınması uygun bulunan panelist adayların eğitimlerine başladı.

26 ve 27 Ekim 2022 tarihlerinde iki gün süreyle yapılacak ve 10 saat sürecek olan seminerin açılışı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Muğla’dan 222 panelist öğretmenin katıldığı seminerin açılış programına MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul ve Şura İşleri Daire Başkanı Dr. Elif Bakar, İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, il Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşçu ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan seminerin açılış konuşmasını Muğla il Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptı.

Ülke genelinde 37 ilde düzenlenen eğitim seminerinin Muğla’da başarılı geçmesini ve tüm eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan İl Müdürü Emre Çay, “Ülkemizin çağdaşlaşma yolunda üzerinde yükseleceği en önemli basamak olan eğitim; sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır. Bakanlığımız vizyonerliğinde, devrimsel dönüşümlere tanıklık ettiğimiz nadide bir dönemi yaşıyoruz. Ülkemizde eğitim alanındaki gelişmeler ve iyileştirmeler, her geçen gün artarak devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim olanaklarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık olacaktır” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitaplarının ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize dağıtıldığını belirten İl Müdürü Emre Çay “Bakanlığımız 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında ilk defa 36 milyon yardımcı kaynağı, ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimizin kullanımına hazır bir şekilde ücretsiz teslim etti. Velilerimizin üzerinde ciddi maddi külfetler oluşturan yardımcı kaynak problemi de böylece ortadan kalkmış oldu” dedi.

Öğretmenlerin büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları olduğuna vurgu yapan İl Müdürü Emre Çay, “Öğretmenlerimizin maharetli ellerinde, okuyan, araştıran, başarılı, ahlaklı, erdemli donanımlı, bir nesil yetişecek ve Türkiye’nin geleceğine bu yeni nesil yön verecektir. Bu bağlamda taslak ders kitaplarını inceleme ve değerlendirme sürecinde sizlerin aktif olarak yer alması, ders kitaplarının ve eğitim materyallerinin en yeni, en doğru ve daha nitelikli içeriklerle hazırlanması adına son derece önem arz etmektedir. Taslak ders kitabı ve eğitim araçlarını inceleme ve değerlendirme becerilerinizi geliştirmeniz amacıyla düzenlenen ve iki gün sürecek olan bu seminerde yapacağınız çalışmaların, başta eğitim camiamız olmak üzere tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizlere verimli çalışmalar diliyorum.” dedi.

Kurul ve Şura İşleri Daire Başkanı Dr. Elif Bakar konuşmasında, “Başkanlığımız bünyesinde değerli çalışmalarla geliştirilen Taslak Ders Kitapları ve İnceleme Sistemi; bilimsellik, şeffaflık ve katılımcılık üzerine kurulu, inceleme süreci belli standartlarla belirlenmiş ve Türkiye’deki tüm akademisyen ve öğretmenlere açılmış bir sistemdir. Bu sisteme binaen hazırladığımız seminerimizin amacı; ders kitapları ve eğitim araçlarını inceleme ve değerlendirme süreçleri, panelistlerin görev ve sorumlulukları, taslak kitap inceleme kriterleri gibi konularda sizleri bilgilendirmektir” dedi.

Taslak Ders Kitapları ve İnceleme Sistemi’nin bilimsellik, şeffaflık ve katılımcılık üzerine kurulu olduğunu belirterek akademisyen ve öğretmenlerin bu süreçte yer almasının önemine değinen Dr. Elif Bakar, panelistlerin yani öğretmenlerin kitap inceleme ve değerlendirmedeki en ufak bir tespitlerinin bile ders kitabının puanlanmasını etkileyebileceğini ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından seminerde panelistlere; Uzman Eğitimciler tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği doğrultusunda ders kitaplarının nitelikleri, inceleme ve değerlendirme süreçleriyle birlikte bu süreçte görev alan panelistlerde aranan nitelikler konusunda eğitim sunularına geçildi.

222 panelist öğretmenin katıldığı seminer 26 ve 27 Ekim 2022 tarihlerinde 2 gün devam edecek.