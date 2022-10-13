Muğla’da öğrencilere 112 Çağrı Merkezi tanıtıldı

Yaklaşık 8 yıldır acil durum numaralarını tek bir merkezde birleştirerek, karşılayan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Menteşe Şehbal Baydur İlkokulu ve Ortaokulunda tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Tanıtım etkinliğinde çeşitli numaralar yerine “tek numara “ vurgusu yapılarak, öğrencilere acil durum kitapçığı, broşürler dağıtıldı. Muğla 112 hattının ülkenin, gereksiz arama açısından en az aranan illlerinin başında geldiği ve bunu yıllardır sürdürdüğü ifade edilirken, Acil Çağrı Merkezinde görev yapan 8 kurumun tanıtımı da yapıldı.

Ayrıca okulun kütüphanesine çeşitli kitaplar hediye edilirken, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği kırtasiye malzemeleri ve ortaokul son sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi sınavları için deneme yayınları hediye olarak verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, kamu kurumlarının sorumlu oldukları görevlerini yerine getirmenin yanında, sosyal sorumluluk gereken konularda da faaliyet göstermeleri gerektiğine inandıklarını, çeşitli mecralarda tek numara projesinin tanıtımının yanı sıra, imkanlar ölçüsünde ve hayırseverler ile birlikte okullara ve öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını ifade ederken, Okul Müdürü İlker Koçar’ da etkinlik ve destek için teşekkür ettiklerini belirtti.