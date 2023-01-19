Muğla’da öğrenciler eğitime yeniden kazandırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ’Eğitimle Yeniden Buluşma’ projesinde, Muğla’da eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrenciler eğitime kazandırılmaya devam ediyor.

İl ve ilçelerde oluşturulan komisyonlarca kayıtsız öğrenciler tespit edilerek tek tek adresleri ziyaret ediliyor, öğrencinin en uygun eğitim seçeneklerine karar veriliyor ve ardından kayıt işlemleri başlatılıyor. 4 Ocak 2023’te başlayan "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi ile okul öncesinden mesleki eğitim merkezleri ve açık öğretim de dahil olmak üzere tüm kademelerde eğitim sistemine dahil olmayan öğrenciler, eğitimle yeniden buluşuyor.

Muğla’da kayıt dışı öğrencilerin okullara erişimi ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar başarıyla yürütülüyor. İl genelinde eğitim sistemine farklı sebeplerle dahil olmayan öğrencilerin yeniden eğitimle, okulla buluşturulması için lise çağında çocuğu olan velilere örgün öğretim, açık öğretim ve mesleki eğitim merkezi seçenekleri konusunda bilgi verilerek kendileri için en uygun buldukları sisteme çocukları dahil ediliyor. Tercihte ilk sırada yer alan Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) kayıtlı öğrenci sayısı, geçtiğimiz 2022 yılında il genelinde yüzde 500 artarak 11 bin’e ulaştı. Eğitimle Yeniden Buluşma projesi ile birlikte ocak ayında, kayıt dışı öğrencilerden MESEM’lere büyük oranda kayıt başvurusu gerçekleşti. Bu sayede ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95’ten yüzde 97’ye yükseldi.

Projesinde Merkezi Nüfus İdare Sistemi MERNİS üzerinde tutulan güncel nüfus ve adres bilgileri dikkate alınarak okula kayıtsız çocukların sistem tarafından otomatik tespit ve takip edilmesine yönelik e-Okul sistemine entegre modül hazırlandı. Modül içerisinde örgün eğitimde ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından büyük olmamak şartıyla zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin otomatik tespiti sağlanıyor.

Eğitimde feda edilecek tek bir çocuğun olmadığını vurgulayan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Bakanlığımızın eğitimde kapsayıcılık ve fırsat eşitliğini merkeze alan hedefleri doğrultusunda, çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturmaya devam ediyoruz. Eğitimde marka şehir olan Muğla’mızda, okul öncesinden ortaöğretime, eğitimin her kademesindeki öğrencilerimizi eğitimin tüm etkenlerinden faydalanması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlığımızın "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinde, ilimizde çeşitli sebeplerden dolayı öğrenim göremeyen dezavantajlı çocuklarımızı da tespit ederek eğitime dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.