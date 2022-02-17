banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya ve ABD arasında büyükelçi krizi!
Rusya ve ABD arasında büyükelçi krizi!
Balıkçılar yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Balıkçılar yeri göğü inletiyor: İstavrit 30, hamsi 25 TL
Nato: Rusya saldırmak için bahane arıyor
Nato: Rusya saldırmak için bahane arıyor
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!

Muğla’da Nisan sonuna kadar 1 milyon 900 bin fide toprakla buluşacak

Zengin coğrafyası ile Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin 427’sini bünyesinde barındıran Muğla’da Nisan ayı sonuna kadar 1 milyon 900 bin tıbbi ve aromatik fide toprakla buluşacak.

MUĞLA 17.02.2022, 17:51
Muğla’da Nisan sonuna kadar 1 milyon 900 bin fide toprakla buluşacak

Zengin coğrafyası ile Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin 427’sini bünyesinde barındıran Muğla’da Nisan ayı sonuna kadar 1 milyon 900 bin tıbbi ve aromatik fide toprakla buluşacak.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 15 Şubat’ta başlayan tıbbi ve aromatik bitki fidesi dağıtımında bugüne kadar 900 bin fide hak sahiplerine dağıtıldı. Kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitki türlerinin Muğla ekonomisine yıllık yaklaşık 65 milyon TL katkı sağladığı açıklandı.

Menteşe, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde bulunan üreticilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören ile Salep, Defne, Adaçayı ve İzmir Bilyalı Kekiği gibi türler dağıtıldı. Törene Menteşe ve Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanları katılırken, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla’yı Tıbbi Aromatik Bitkilerde Kümelenme Merkezi yapma iddiasını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

“Yangınlar sonrası çiftçimizin yaralarının sarılması için seferber olduk”

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, “2021 yılını büyük bir acı ile geçirdik. Yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar orman alanımızı kaybettik. 15 bin dekara yakın alanda zeytinlik, narenciye bahçesi üretim alanları hasar gördü. Yangın sonrası projeler hazırlanarak hemen harekete geçimdi. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Bakanlığımız 21 milyon 700 bin liralık kaynağı ETAP projeleri için ayırdı. Aynı zamanda yangında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlarımızın Bakanımızın talimatı ile OR-KÖY vasıtası ile zararları en yüksek rayiçten ödendi. Bakanlığımızın ETAP projeleri çerçevesinde 500 ton arı yemini 13 ilçede arıcılık kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimiz ile buluşturduk. Hemen ardından yangından zarar görenlere 186 ton arı kekinin de dağıtımını yaptık. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı afet ödeneğinden ilimize 17 milyon 173 bin lira tarımsal hasarların ödenmesi için ödenek geldi. Allah razı olsun 21 milyon liralık bir kaynak da ilimizin AFAD hesaplarında Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda hesapta olacak. Yangın sonrası bila bedelsiz 180 ton yem bitkisini dağıttık” dedi.

Nisan ayı sonuna kadar 1 milyon 900 bin fide dağıtılacak

Göreve geldiklerinde 495 hektar olan tıbbi aromatik bitki üretim alanlarını 2022 Ocak ayı itibari ile 3 bin 50h dekara çıkardıklarını belirten Saylak, “Muğla’nın geleceğinde ve bu gününde çok önemli bir yer tutan üreticimize hem tarımsal üretimde kozmetikte ve ilaç sanayiinde kullanılmak üzere bunun özütünü çıkaracağımız Anadolu Adaçayı, İzmir Bilyeli Kekiği, salepten defneye kadar her türlü tıbbi aromatik bitkinin zenginliği, 2019 yılında göreve gelir gelmez ilk işimiz 3 yıllık bir proje yapmak oldu. Muğla ilimizi tıbbi aromatik bitkilerde kümelenme merkezi sözümüzü yerine getirdik ve Muğla Tıbbi Aromatik bitki Kümelenme Merkezi oldu. Göreve geldiğimizde Muğla ilinde 2015 yılından bu yana yürütülen çalışmalarda 495 dekarlık tıbbi aromatik bitki ekim alanı vardı. 2022 yılının Ocak ayı itibari ile 3 bin 500 dekarlık alanımızda tıbbi aromatik bitki ekimi yapılıyor. Yeter mi, yetmez. Geçen yıl 1 milyon 700 bin fideyi biz üreticilerimiz ile buluşturduk. Bugün bu fidelerle birlikte 900 bin fideyi dağıtmış oluyoruz. Hedefimiz Nisan ayı itibari ile 1 milyon 900 bin fideyi toprakla buluşturmak” dedi.

Menteşe, Ula, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki üreticilere Anadolu Adaçayı, İzmir Bilyeli Kekiği, Salep gibi fideler tören sonrasında dağıtımı yapıldı.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14