Muğla’da narkotik operasyonlarında bir yılda 102 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve grup amirliği ekiplerinin 2020 yılında gerçekleştirdiği operasyon sayısı ve bu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde ile tutuklanan şüphelilerin rakamları açıklandı.

KOM Şube ve bağlı Grup Amirliği ekipleri tarafından 2020 yılında toplam 664 ayrı operasyon düzenlendi. BU operasyonlarda, 4 Bin 61 litre kaçak ve sahte alkol, 4 ton 405 gram kaçak tütün, 299 bin 077 adet içi tütün dolu makaron 1 milyon 948 bin 15 adet de boş makaron ele geçirildi. 3 bin 148 şişe gümrük kaçağı içkiye el konulurken, 13 bin 165 litre etil alkol, 4 bin 018 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

5 ton kaçak akaryakıt yakalandı

KOM Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerin 2020 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 ton 65 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 906 adet gümrük kaçağı cep telefonu, Bin 266 adet gümrük kaçağı elektronik eşya, 381 parça arkeolojik değer taşıyan eser, 33 bin 728 adet gümrük kaçağı kişisel eşya, sahte banknot, 54 tabanca, 62 tüfek ve 2 bin 450 fişek ele geçirildi.

102 kişi tutuklandı

Operasyonlarda Bin 312 şahsa kaçakçılık, organize suç, mali suç ve ulusal güvenliğe yönelik suçlardan işlem yapılırken, 102 şahıs tutuklandı, 254 şahıs hakkında adli kontrol şartı uygulandı.