Muğla’da muhtarlar günü kutlandı

Muğla’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunumu törenine Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşma yapan Federasyon Başkanı Hayrettin Akay, “Değişen yasada yetkilerimiz azalmış gibi gözükse de ilk günden beri heyecanla ve büyük bir sorumlulukla yaşadığı mahallesi için 7 gün 24 saat çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun” dedi.