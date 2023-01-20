Muğla’da miniklerde karne heyecanı yaşandı

Muğla’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 169 bin 878 öğrenci karne aldı.

Muğla’da 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte resmi ve özel olmak üzere 815 okulda, 169 bin 878 öğrenci ve 14 bin 944 yönetici ile öğretmenler yarıyıl tatiline başladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “20 Ocak itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış bulunuyoruz. 169 bin 878 öğrencimiz ve 14 bin 944 yönetici ve öğretmenimizle biz büyük bir aileyiz. Bu itibarla gayret ve özverili çalışmalarıyla, başarılı ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmemize vesile olan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Öğrenciler, Bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimi olan karne heyecanınızı içtenlikle paylaşıyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, inancınızı ve güveninizi diri tutmalı, her saniyesi kıymetli olan zamanınızı en iyi şekilde değerlendirerek kendinizi her daim geliştirmelisiniz. Şunu unutmamalısınız ki başarının yolu herkese açıktır; düzenli, planlı ve disiplinli çalışmanız sizi başarıya götürecektir. İki haftalık tatil döneminde, ekran karşısında geçireceğiniz süreyi sınırlandırarak kitap okumanın tadına varmalı, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak ailenizle, arkadaşlarınızla değerli zamanlar geçirmelisiniz” ifadesi kullanıldı.

İl Müdürü Çay konuşmasına şu ifadelerle devam etti, ”Değerli meslektaşlarım, sizler, gönüllere dokunmak suretiyle, sadece öğrencilerinize değil bütün bir topluma yön veren mesleği icra etmektesiniz. "Türkiye Yüzyılı Eğitimin Yüzyılı Olacak" hedefimize canla başla omuz vermektesiniz. Sizler, üreten ve eleştirel düşünebilen, iletişimi güçlü ve iş birliğini özümseyen nesillerin gelişimine katkı sunuyorsunuz. Birinci dönemi ardımızda bırakırken yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın hem akademik hem de ahlaki olarak gelişmeleri için gösterdiğiniz gayretten ve yaptığınız tüm güzel çalışmalardan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir tatil dönemi geçirmenizi diliyorum. Kıymetli Velilerimiz, Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirme gayesiyle sizlerle omuz omuza aynı safta yürüyoruz. Çocuklarımızın her anlamda sağlıklı birey olabilmeleri ve donanımlı hale gelebilmelerinde sizlerin sevgisi, desteği, ilgisi çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeli ve onları her alanda desteklemelisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan çocuklarımızı sadece akademik bilgilerle donanmış bireyler olarak değil, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmek gayesiyle çıktığımız yolda, ilimizin ve ülkemizin eğitim öğretim sürecine katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyor, tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve huzurlu bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum” dedi.

Karne törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, Muğla il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve öğretmenler katıldı.