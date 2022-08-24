Muğla’da minik öğrencileri şubeleri kura ile belirlendi

Muğla il genelinde ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan ve anasınıflarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin şube ve öğretmenlerini belirleme kuraları çekildi. Velilerin büyük bir heyecanla katıldığı kura işlemleri okulların toplantı, konferans ve spor salonları ile okul bahçelerinde gerçekleştirildi.

Kura ile şube belirleme işlemleri tüm Muğla’da eş zamanlı olarak başladı. İl genelinde resmi 286 ilkokul, 304 anasınıfı ve 44 anaokulunda ilk defa okula başlayacak olan 30 bin ’den fazla öğrencinin şubeleri ve öğretmenleri, çekilen kuralar ile belirlendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu il genelinde şubelerin kura ile belirlenmesi işlemi, velilerden ve okullardan gelen olumlu dönüşler sonucunda bu sene de devam ettirildi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her öğrencinin eğitim öğretim hakkından eşit ölçüde yararlanabilmesi ilkesine dayanılarak gerçekleştirilen kuralar ile öğrenciler belirlenen şubelerde, yine kura ile belirlenen öğretmenleri ile eğitim öğretim yılına başlayacak.

Kura ile şube belirleme işlemleri "Şube Belirleme Komisyonları tarafından" İlkokul 1. sınıf, anasınıfı, bağımsız anaokulu ve uygulama anasınıflarına yeni kayıt olan öğrencilerin velilerinin huzurunda, 13 İlçede eş zamanlı olarak yapıldı. Okulların konferans ve spor salonlarında ve okul bahçelerinde gerçekleşen kura işlemleri ile öğrencilerin şubeleri ve şube öğretmenleri belirlendi.

Anasınıfı ve İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Öğrencilere, kura ile belirlenen şubelerinde yeni öğretmenleriyle, okulları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

Okullarda yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. Öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023 arasında yarıyıl tatili yapacaklar. 17-20 Nisan 2023’de ise ikinci ara tatil yapılacak. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatiline girecek.