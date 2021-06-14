Muğla’da Mayıs ayında konut satışlarında yüzde 41,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da konut satışları yüzde 41,6 arttı

Muğla’da konut satışları 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 oranında artarak Bin 034 oldu. Bu satışların 358’i ilk satış, 676’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla Türkiye genelinde konut satışlarında yüzde 1,7’lik payla 16’ncı sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 34,2 azaldı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 oranında azalış göstererek 171 oldu. 171 ipotekli satışın 72’si ilk satış, 99’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 83,6 arttı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,6 oranında artış göstererek 863 oldu. Bu satışların 286’sı ilk satış, 577’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.