Muğla’da limon ihalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerinde yetiştirilen tahmini 2 bin 600 ton limon açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerindeki 20 limon bahçesinin ihalesine 10 firma katıldı. Her bahçe ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak satışa sunuldu.

İhalenin, üreticilere ve tüccarlara hayırlı olmasını dileyen Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle bölgedeki limon rekoltesinin düşük olduğunu belirtti. İhale sonuçlarının üreticiler için olumlu olduğunu dile getiren Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, ’Bahçelerde bu sene ürün az. Üreticilerimiz ve tüccarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

İhale sonucu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün onayının ardından kesinlik kazanacak.