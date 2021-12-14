Muğla’da kütüphanesiz okul kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında, Muğla’da kütüphanesi olmayan okul kalmadı.

Öğrencilere okuma kültürünü kazandırmak, onları sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bireyler olarak yetiştirmek ve okullar arasındaki imkân farklarını azaltmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesinde, Muğla’da mutlu sona ulaşıldı.

Vali Orhan Tavlı himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığının finansal desteği, hayırseverlerin katkıları ve meslek liselerinin üretimi ile 13 ilçede yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde il genelinde kütüphanesiz okul kalmadı.

166 okulda bağımsız kütüphane modeli, 129 okulda ise koridor modeli oluşturuldu

Datça’da 8, Menteşe’de 25, Kavaklıdere’de 6, Marmaris’te 18, Ortaca’da 15, Dalaman’da 16, Yatağan’da 22, Seydikemer’de 30, Bodrum’da 31, Milas’ta 79, Fethiye’de 36, Köyceğiz’de 28 ve Ula’da 8 olmak üzere toplam 322 kütüphane hizmete açıldı. Kütüphaneler iki farklı model üzerinden tasarlanırken 166 okulda bağımsız kütüphane modeli, 129 okulda ise koridor modeli oluşturuldu.

5 meslek lisesi 322 okulun kütüphanesini donattı

Proje kapsamında ilimizde döner sermayesi bulunan Fethiye Mustafa Kemal MTAL, Köyceğiz MTAL, Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL, Yatağan Şehit Engin Yalçın MTAL, Milas Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere 5 meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri, 322 okula kütüphane kazandırılması için planlama, tasarım ve üretim aşamalarında aktif olarak görev aldı. Mesai mefhumu gözetmeyerek gece gündüz ve hafta sonu demeden çalışan 5 meslek lisesi, kısa bir sürede kütüphanesi olmayan 322 okula, modern tasarımlarda masa ve kitaplık üretimini gerçekleştirdiler.

Proje el birliği gönül birliği içinde başarıyla yürütüldü

‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesinin Muğla’da kısa bir sürede başarıyla yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bakanlığımızın finansal destekleri, hayırseverlerimizin değerli katkıları, meslek liselerimizin üretim sahasında yer alarak kütüphanelerimizi donatmaları sayesinde, Muğla’mızda kütüphanesiz okul kalmadı. Sayın Valimiz Orhan Tavlı’nın direktifleri ve projeye göstermiş olduğu hassasiyetleri sayesinde kütüphanelerimizi tamamlamayı başardık. Bu süreçte İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, okul idarecilerimiz, hayırseverlerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz el birliği, gönül birliği içinde projeye destek sundular. Her hafta farklı ilçelerimizde tamamlanan kütüphanelerimizin açılışını gerçekleştiriyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu beraber yaşadık” dedi.

Muğla’da proje kapsamında okullara kazandırılan kütüphanelerin toplu açılışı, Vali Orhan Tavlı ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç’un katılımlarıyla 17 Aralık 2021’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonu’nda saat 14.30’da gerçekleştirilecektir.